Директор ФБР: у США ще занадто багато російських шпигунів

Директор ФБР Крістофер Врей заявив, що кількість російських шпигунів у США залишається "занадто великою" попри зусилля, які останнім часом докладають для їх нейтралізації.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час виступу в Міжнародному музеї шпигунства, повідомляє The Hill.

За його словами, традиційна загроза в Сполучених Штатах з боку російської контррозвідки, як і раніше, є значною.

"Слід російської розвідки – а під ним я маю на увазі співробітників російської розвідки – все ще занадто великий у США. І ми постійно стикаємося з цим і намагаємося блокувати, запобігати і припиняти всі можливі способи", – зазначив Врей.

Він підкреслив, що за останні роки США досягли значних успіхів у розв'язанні цієї проблеми, але уточнив, що у відомстві, як і раніше, пам'ятають про "непропорційно велику" присутність Москви у Сполучених Штатах і про інтереси, які просувають ці особи.

"Якщо комусь потрібне нагадування про те, якими є інтереси РФ, то досить подивитися на те, що відбувається в Україні. І ми ніколи не випускаємо з уваги, що це ті самі люди, які беруть участь у недобросовісній діяльності та агресії в Україні".

Раніше шведська прокуратура висунула звинувачення у шпигунстві проти Швеції і США на користь Росії підозрюваному, котрий, як вважають, займався розвідувальною діяльністю протягом дев'яти років.

Шведське слідство також вважає, що затриманий за підозрою у шпигунстві 60-річний Сергєй Скворцов організував постачання підсанкційних товарів до Росії через фінські фірми.