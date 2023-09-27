СМИ: Депутата парламента Финляндии подозревали в передаче России секретной информации

Депутат финского парламента подозревался в передаче секретной информации россиянам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет газета Iltalehti со ссылкой на свои источники во внешнеполитическом и оборонном ведомствах.

Как сообщает газета, подозрение было воспринято настолько серьезно, что в апреле 2022 года парламентский комитет по обороне ушел в отставку, а его членов переназначили на новые должности. Была проведена исключительная процедура по устранению из комитета по обороне тогдашнего депутата Ано Туртиайнена.

Iltalehti не знает, привели ли сомнения к чему-то другому, кроме реакции парламента.

В апреле 2022 года инцидент привлек относительно мало внимания, поскольку за два месяца до этого Россия начала войну против Украины. Теперь события приобрели более конкретный характер.

Туртиайнен был избран в парламент по списку "Настоящих финнов" на парламентских выборах весной 2019 года. В то время он был назначен заместителем члена комитета по вопросам обороны.

Он имел право посещать заседания комитета. Хотя "Настоящие финны" исключили политика из своей парламентской группы, ему позволили сохранить членство в оборонном комитете.

Туртиайнен основал партию "Власть принадлежит народу" и остался в парламенте как ее депутат.

Весной 2022 года в комитете по обороне начали обсуждать вопрос о вступлении Финляндии в НАТО. Все заседания были засекречены.

Присутствующие на собрании люди обращали внимание на то, что Туртиайнен делал записи. Власти заподозрили, что политик может передавать свои записи россиянам.

В интервью Iltalehti депутат отрицает все обвинения.

На весенних выборах 2023 года Туртиайнен не прошел в парламент. В июне 2023 года бывший депутат по приглашению России принял участие в Петербургском экономическом форуме.

Напомним, директор ФБР Кристофер Врей заявил, что количество российских шпионов в США остается "слишком большим" несмотря на усилия, которые в последнее время прилагают для их нейтрализации.

Ранее шведская прокуратура выдвинула обвинения в шпионаже против Швеции и США в пользу России подозреваемому, который, как полагают, занимался разведывательной деятельностью в течение девяти лет.

Шведское следствие также считает, что задержанный по подозрению в шпионаже 60-летний Сергей Скворцов организовал поставки подсанкционных товаров в Россию через финские фирмы.