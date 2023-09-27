В ЄС розповіли про очікування від Азербайджану щодо Карабаху

У ЄС озвучили чотири першочергові пункти, які чекають від Азербайджану з приводу ситуації у Нагірному Карабаху.

Про це у четвер на брифінгу заявив зовнішньополітичний речник Єврокомісії Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, ЄС вважає першим важливим пунктом забезпечення необмеженого доступу до тих, хто потребує гуманітарної допомоги. Він додав, що Єврокомісія та країни-члени вже зробили кроки для надання гуманітарної допомоги.

"По-друге, це дуже важливо, ми закликаємо Азербайджан забезпечити допуск міжнародних спостерігачів до Нагорного Карабаху, щоб організувати більш ефективну доставку необхідної допомоги, а також ефективний моніторинг того, що там відбувається", – наголосив Стано.

Третім важливим пунктом представник Єврокомісії назвав важливий крок для зміцнення довіри, щоб Азербайджан виконав свої зобов’язання щодо всеосяжної амністії вірменських сил у Карабаху, які погоджуються на припинення вогню.

"І четверте, ми також закликаємо до справжнього діалогу між Баку і карабаськими вірменами, а також – до переговорів між Вірменією та Азербайджаном у межах нормалізації їхніх відносин", – резюмував Стано.

Нагадаємо, Азербайджан заявив про завершення своєї операції у Карабаху 20 вересня. У Баку пообіцяли забезпечити вихід із Карабаху вірменам, які складуть зброю.

У неділю-понеділок регіон почали залишати вірмени, які не бажають залишатися у Карабаху після його переходу під контроль Азербайджану. Станом на середину дня 27 вересня з Нагірного Карабаху до Вірменії виїхали понад 47 тисяч людей.

У Єврокомісії закликали готуватися до ймовірного напливу біженців з Нагірного Карабаху.

Детально про останні події в регіоні читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.