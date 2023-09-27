В ЕС рассказали об ожиданиях от Азербайджана относительно Карабаха

В ЕС озвучили четыре первоочередных пункта, которые ждут от Азербайджана по поводу ситуации в Нагорном Карабахе.

Об этом в четверг на брифинге заявил внешнеполитический представитель Еврокомиссии Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

По его словам, ЕС считает первым важным пунктом обеспечение неограниченного доступа к тем, кто нуждается в гуманитарной помощи. Он добавил, что Еврокомиссия и страны-члены уже предприняли шаги для оказания гуманитарной помощи.

"Во-вторых, это очень важно, мы призываем Азербайджан обеспечить допуск международных наблюдателей в Нагорный Карабах, чтобы организовать более эффективную доставку необходимой помощи, а также эффективный мониторинг того, что там происходит", – подчеркнул Стано.

Третьим важным пунктом представитель Еврокомиссии назвал важный шаг для укрепления доверия, чтобы Азербайджан выполнил свои обязательства по всеобъемлющей амнистии армянских сил в Карабахе, которые соглашаются на прекращение огня.

"И четвертое, мы также призываем к настоящему диалогу между Баку и карабахскими армянами, а также – к переговорам между Арменией и Азербайджаном в рамках нормализации их отношений", – резюмировал Стано.

Напомним, Азербайджан заявил о завершении своей операции в Карабахе 20 сентября. В Баку пообещали обеспечить выход из Карабаха армянам, которые сложат оружие.

В воскресенье-понедельник регион начали покидать армяне, которые не желают оставаться в Карабахе после его перехода под контроль Азербайджана. По состоянию на середину дня 27 сентября из Нагорного Карабаха в Армению выехали более 47 тысяч человек.

В Еврокомиссии призвали готовиться к вероятному наплыву беженцев из Нагорного Карабаха.

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