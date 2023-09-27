Азербайджан задержал миллиардера и экс-главу "правительства" Карабаха Варданяна

Азербайджан заявил в среду, что задержал бывшего главу сепаратистского "правительства" Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, когда тот пытался пересечь границу с Арменией.

Об этом объявила пограничная служба Азербайджана, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, Варданяна задержали на погранично-пропускном пункте "Лачин" при попытке выехать из Нагорного Карабаха.

Фото пограничной службы Азербайджана

Его доставили в Баку и передали государственным органам Азербайджана "для принятия соответствующего решения".

Варданян – миллиардер армянского происхождения. Он заработал свое состояние в России, где владел крупной инвестиционной компанией.

Осенью 2022 года Варданян объявил, что отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах. Указом Путина его просьба о выходе из гражданства РФ была удовлетворена в декабре 2022 года.

В начале ноября того же года он занял должность главы правительства непризнанной республики, которую занимал до конца февраля 2023 года.

В 2021 году журнал Forbes оценивал его состояние в один миллиард долларов.

Ссылаясь на источник в правительстве Азербайджана, агентство AFP накануне сообщило, что азербайджанские пограничники ищут среди беженцев из Нагорного Карабаха "подозреваемых в военных преступлениях".

Задержание Варданяна отражает намерение Азербайджана быстро укрепить свой контроль над регионом после молниеносной военной операции.

По состоянию на середину дня 27 сентября из Нагорного Карабаха в Армению выехали более 47 тысяч человек, которые не хотят там оставаться.

В Еврокомиссии призвали готовиться к вероятному наплыву беженцев из Нагорного Карабаха.

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