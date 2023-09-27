Парламент Финляндии обсудит закрытие еще одного консульства РФ

Петиция с требованием закрыть консульство России на Аландских островах набрала необходимые 50 тысяч подписей, в связи с чем ее должен рассмотреть финский парламент.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Авторы петиции, зарегистрированной еще в апреле, утверждают, что российское консульство в городе Мариехамна, что на Аландских островах, ограничивает и ставит под угрозу безопасность Финляндии в условиях ее членства в НАТО.

Вопрос о закрытии консульства РФ в Финляндии уже поднимался не раз. Известно, что Министерство иностранных дел страны готовит юридическое исследование об особом статусе Аландских островов, которое будет касаться и консульства.

Консульство РФ работает в Мариехамне, главном городе Аландских островов – шведскоязычного региона в составе Финляндии – с 1940 года и осуществляет контроль над соблюдением договора о демилитаризации Аландских островов.

Положение консульства РФ на Аландских островах стало предметом обсуждений после вступления Финляндии в НАТО.

Дискуссии разгорелись с новой силой после того, как Россия отозвала согласие на деятельность петрозаводского и мурманского отделений генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

В самом Мариехамне регулярно проводят акции под российским консульством против ее войны в Украине.

Напомним, что с 1 октября в Финляндии закроется другое консульство России – в городе Турку.