Справа про геноцид у Гаазі: Україна просить відхилити аргумент РФ про відсутність юрисдикції

Українська сторона на слуханнях у Міжнародному суді ООН за спором щодо Конвенції про запобігання геноциду закликала відхилити заперечення Росії та розглянути її позов у повному обсязі.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це заявив у суді представник України Гарольд Хонджу Коу.

Юрист закликав суддів Міжнародного суду ООН негайно відхилити попередні заперечення Росії та призначити слухання по суті.

Він пояснив, що суд повинен відхилити заяву Росії про нібито відсутністю юрисдикції для розгляду спору. Москва стверджує, що центральним питанням позову є не геноцид, а застосування сили, на яке суд у Гаазі не має юрисдикції.

"Чи може могутня держава неправдиво звинуватити свого сусіда в геноциді, потім застосувати незаконну силу для вбивства своїх громадян, спустошення їхньої батьківщини і дестабілізації світового правопорядку під приводом запобігання і покарання за геноцид?" – так Коу сформулював питання до Міжнародного суду ООН.

Нагадаємо, 26 лютого 2022 року – на третій день повномасштабного вторгнення РФ в Україну – Київ подав до суду в Гаазі позов проти Росії за Конвенцією про запобігання геноциду.

Україна просить суд притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду, яке вона використала для виправдання своєї повномасштабної агресії – говорячи про "геноцид на Донбасі".

Уже в березні 2022-го Міжнародний суд ООН зобов’язав Росію припинити повномасштабне вторгнення як запобіжний захід, але Москва це проігнорувала.

У середу відбулось останнє підготовче слухання, на якому Україна та Росія, а також 32 держави, що підтримали український позов, висловили свою позицію. Далі суд має визначити, чи має він юрисдикцію на розгляд справи.

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