Дело о геноциде в Гааге: Украина просит отклонить аргумент РФ об отсутствии юрисдикции

Украинская сторона на слушаниях в Международном суде ООН по спору относительно Конвенции о предотвращении геноцида призвала отклонить возражения России и рассмотреть ее иск в полном объеме.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом заявил в суде представитель Украины Гарольд Хонджу Коу.

Юрист призвал судей Международного суда ООН немедленно отклонить предварительные возражения России и назначить слушания по существу.

Он пояснил, что суд должен отклонить заявление России о якобы отсутствии юрисдикции для рассмотрения спора. Москва утверждает, что центральным вопросом иска является не геноцид, а применение силы, на которое суд в Гааге не имеет юрисдикции.

"Может ли могущественное государство ложно обвинить своего соседа в геноциде, затем применить незаконную силу для убийства своих граждан, опустошения их родины и дестабилизации мирового правопорядка под предлогом предотвращения и наказания за геноцид?" – так Коу сформулировал вопрос к Международному суду ООН.

Напомним, 26 февраля 2022 года – на третий день полномасштабного вторжения РФ в Украину – Киев подал в суд в Гааге иск против России по Конвенции о предотвращении геноцида.

Украина просит суд привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида, которое она использовала для оправдания своей полномасштабной агрессии – говоря о "геноциде на Донбассе".

Уже в марте 2022-го Международный суд ООН обязал Россию прекратить полномасштабное вторжение в качестве меры пресечения, но Москва это проигнорировала.

В среду состоялось последнее подготовительное слушание, на котором Украина и Россия, а также 32 государства, поддержавшие украинский иск, выразили свою позицию. Далее суд должен определить, имеет ли он юрисдикцию на рассмотрение дела.

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