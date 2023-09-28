В Армению перевезли большинство пострадавших в результате взрыва на бензохранилище в Карабахе

В армянские больницы перевезли большинство пострадавших в результате мощного взрыва на бензохранилище в Карабахе, где погибли по меньшей мере 68 человек и около 300 получили травмы и ожоги.

Об этом сообщает "Радио Азатутюн", пишет "Европейская правда".

Пострадавших перевезли из Степанакерта (азербайджанское название – Ханкенди) в Армению воздушным коридором, который согласился открыть для этого Азербайджан, и автотранспортом.

Состояние многих людей тяжелое и крайне тяжелое. Больше всего пациентов, 86 человек, спасают в ожоговом центре Еревана.

По последней информации, в результате взрыва на бензохранилище, произошедшего 25 сентября, погибли по меньшей мере 68 человек, из которых большинство еще не идентифицированы, и 290 пострадали. Пропавшими без вести считаются 105 человек.

Такое количество связано с тем, что на месте было огромное количество людей, которые ждали возможности заправить авто перед выездом в Армению.

Напомним, по состоянию на середину дня 27 сентября из Нагорного Карабаха в Армению выехали более 47 тысяч человек, которые не хотят оставаться в регионе после его перехода под контроль Азербайджана. Это треть населения региона.

Подробно о последних событиях в регионе читайте в статье: Третья карабахская. Почему началась новая война на Кавказе и какими будут ее последствия.