Німеччина обіцяє захистити країни Балтії від Росії

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус запевнив союзників по НАТО в країнах Балтії, що вони можуть покладатися на Берлін, коли йдеться про стримування РФ.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на щорічній Балтійській конференції з питань оборони (ABCD) в столиці Естонії Таллінні, повідомляє DPA.

За словами глави Міноборони ФРН, союзники по НАТО в балтійському регіоні можуть бути впевнені в тому, що Німеччина за необхідності надасть їм військову підтримку.

"Німеччина бере на себе відповідальність. І Німеччина бере на себе роль лідера", – запевнив Пісторіус.

Він також підтвердив плани щодо розміщення бригади Бундесверу в Литві, які передбачають постійне перебування в країні чотирьох тисяч військовослужбовців, а також членів їхніх родин, з деталями, які мають бути узгоджені до кінця року.

Пісторіус також запевнив Україну в довгостроковій підтримці Берліна в її захисті від Росії, а також попередив про жахливі наслідки, якщо президенту РФ Владіміру Путіну вдасться досягти своїх цілей.

"Ми будемо стояти на боці українців стільки, скільки буде потрібно. Путін використовує підлі, злочинні й нелюдські методи (у веденні війни)", – резюмував він.

Раніше Пісторіус запевнив країни Балтії у солідарності та допомозі Німеччини на тлі агресивної війни Росії проти України.

Найбільш інтенсивно Берлін співпрацює з Литвою, де німецький уряд планує в майбутньому розмістити боєздатну бригаду Бундесверу.

Перед цим стало відомо, що Латвія та Естонія підписали контракт на придбання системи протиповітряної оборони середньої дальності IRIS-T з німецькою компанією Diehl Defence.