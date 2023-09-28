Германия обещает защитить страны Балтии от России

Министр обороны Германии Борис Писториус заверил союзников по НАТО в странах Балтии, что они могут полагаться на Берлин, когда речь идет о сдерживании РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на ежегодной Балтийской конференции по вопросам обороны (ABCD) в столице Эстонии Таллинне, сообщает DPA.

По словам главы Минобороны ФРГ, союзники по НАТО в балтийском регионе могут быть уверены в том, что Германия при необходимости окажет им военную поддержку.

"Германия берет на себя ответственность. И Германия берет на себя роль лидера", – заверил Писториус.

Он также подтвердил планы по размещению бригады Бундесвера в Литве, которые предусматривают постоянное пребывание в стране четырех тысяч военнослужащих, а также членов их семей, с деталями, которые должны быть согласованы до конца года.

Писториус также заверил Украину в долгосрочной поддержке Берлина в ее защите от России, а также предупредил об ужасных последствиях, если президенту РФ Владимиру Путину удастся достичь своих целей.

"Мы будем стоять на стороне украинцев столько, сколько потребуется. Путин использует подлые, преступные и бесчеловечные методы (в ведении войны)", – резюмировал он.

Ранее Писториус заверил страны Балтии в солидарности и помощи Германии на фоне агрессивной войны России против Украины.

Наиболее интенсивно Берлин сотрудничает с Литвой, где немецкое правительство планирует в будущем разместить боеспособную бригаду Бундесвера.

Ранее стало известно, что Латвия и Эстония подписали контракт на приобретение системы противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T с немецкой компанией Diehl Defence.