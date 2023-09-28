ЗМІ: Болгарія не планує вести дипломатичну війну за Шенген

Болгарія не збирається йти на конфронтацію з Австрією та Нідерландами, які блокують її вступ до Шенгенської зони, надавши перевагу м'якій дипломатії та політичнму тиску на Брюссель для подолання вето цих країн.

Як пише "Європейська правда", про це Euractiv повідомили кілька інформованих джерел у Софії.

За інформацією видання, якщо раніше Болгарія погрожувала подати на Австрію до Суду ЄС, якщо їй знову відмовлять у вступі до Шенгенської зони, а також нещодавно заблокувала участь Австрії в проєктах НАТО, тепер її зусилля будуть зосереджені на тому, щоб переконати партнерів.

Як йдеться у матеріалі, болгарський уряд сподівається, що якщо Нідерланди зможуть переконатися в тому, що Софія продовжує зусилля у впровадженні верховенства права, Австрія може відступити.

Втім, стверджують джерела, цей сценарій буде малоймовірним, якщо нідерландські соціалісти виграють парламентські вибори у жовтні. Та якщо праве крило в оточенні чинного прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте буде переконане в проведенні судової реформи в країні, то цей сценарій можливий, вважають у Софії.

На запитання Euractiv, які дипломатичні кроки будуть зроблені, щоб переконати Австрію зняти вето щодо Шенгену, МЗС Болгарії відповіло, що двостороння співпраця з Австрією ґрунтується на висновках плану дій двох країн проти нелегальної міграції на рівні міністерств внутрішніх справ.

"Комісія та європейські агентства також віддані реалізації цього плану", – йдеться у відповіді міністерства закордонних справ.

Провідний болгарський аргумент полягає в тому, що якщо прикордонний контроль між Болгарією, Грецією та Румунією буде скасовано, то зусилля будуть зосереджені на контролі зовнішнього кордону ЄС з Туреччиною.

Раніше прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков заявив, що країна матиме дві можливості приєднатися до безвізової Шенгенської зони цього року, а саме в жовтні та в грудні.

Нагадаємо, депутати Європарламенту ухвалили у липні резолюцію із закликом до Європейської ради схвалити приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенської зони до кінця 2023 року.

У грудні 2022 року міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони, але погодилися на приєднання Хорватії. Проти вступу Румунії і Болгарії до Шенгенської зони проголосували Австрія і Нідерланди.