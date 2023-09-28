СМИ: Болгария не планирует вести дипломатическую войну за Шенген

Болгария не собирается идти на конфронтацию с Австрией и Нидерландами, которые блокируют ее вступление в Шенгенскую зону, отдав предпочтение мягкой дипломатии и политическому давлению на Брюссель для преодоления вето этих стран.

Как пишет "Европейская правда", об этом Euractiv сообщили несколько информированных источников в Софии.

По информации издания, если раньше Болгария угрожала подать на Австрию в Суд ЕС, если ей снова откажут во вступлении в Шенгенскую зону, а также недавно заблокировала участие Австрии в проектах НАТО, теперь ее усилия будут сосредоточены на убеждении партнеров.

В материале говорится, что болгарское правительство надеется, что если Нидерланды смогут убедиться в том, что София продолжает усилия по внедрению верховенства права, Австрия может отступить.

Впрочем, утверждают источники, этот сценарий будет маловероятным, если нидерландские социалисты выиграют парламентские выборы в октябре. Но если правое крыло в окружении действующего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте будет убеждено в проведении судебной реформы в стране, то этот сценарий возможен, считают в Софии.

На вопрос Euractiv, какие дипломатические шаги будут предприняты, чтобы убедить Австрию снять вето в отношении Шенгена, МИД Болгарии ответил, что двустороннее сотрудничество с Австрией основывается на выводах плана действий двух стран против нелегальной миграции на уровне министерств внутренних дел.

"Комиссия и европейские агентства также привержены реализации этого плана", – говорится в ответе министерства иностранных дел.

Ведущий болгарский аргумент заключается в том, что если пограничный контроль между Болгарией, Грецией и Румынией будет отменен, то усилия будут сосредоточены на контроле внешней границы ЕС с Турцией.

Ранее премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что страна будет иметь две возможности присоединиться к безвизовой Шенгенской зоне в этом году, а именно в октябре и в декабре.

Напомним, депутаты Европарламента приняли в июле резолюцию с призывом к Европейскому совету одобрить присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне до конца 2023 года.

В декабре 2022 года министры внутренних дел стран ЕС не смогли утвердить присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне, но согласились на присоединение Хорватии. Против вступления Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону проголосовали Австрия и Нидерланды.