У Косові закликали до санкцій проти Сербії після стрілянини в поліцейських

Прем’єр-міністр частково визнаного Косова Альбін Курті в четвер закликав до міжнародних санкцій проти Сербії, яка, за його словами, постачала зброю бойовикам, підозрюваним у вбивстві косовського поліцейського на вихідних.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Косовський прем’єр заявив, що напад на поліцейських здійснили "сербські професіонали", які отримали зброю – зокрема, бронемашину, гранати, гвинтівки АК47 і ракетні установки загальною вартістю в кілька мільйонів євро – від Сербії.

"За це на Сербію мають бути накладені санкції", – сказав Курті під час виступу в парламенті Косова, додавши, що в протилежному випадку "вона зробить це знову".

Нагадаємо, в ніч на неділю стало відомо, що на півночі Косова у селі Баньска був убитий косовський поліцейський, ще один отримав поранення.

Прем'єр Косова Альбін Курті згодом заявив, що у селі проводиться силова операція проти щонайменше 30 озброєних людей. Надвечір Приштина повідомляла, що троє нападників убиті, шістьох вдалося затримати.

Сербія оголосила трьох загиблих "мучениками" і в середу провела день національної жалоби, а сотні людей зібралися, щоб вшанувати їх пам'ять у церкві Святого Сави в столиці країни Белграді.

Косово звинуватило Сербію у озброєнні групи нападників. Ці події створили новий виток напруги в і без того напружених відносинах Косова та Сербії, які ворогують з часу війни між сербськими військами і етнічними албанськими повстанцями наприкінці 1990-х років.

Детально про останні події читайте у статті: Сербія штовхає до війни: що стоїть за спробою розморозити бойові дії в Косові.