В Косово призвали к санкциям против Сербии после стрельбы в полицейских

Премьер-министр частично признанного Косово Альбин Курти в четверг призвал к международным санкциям против Сербии, которая, по его словам, поставляла оружие боевикам, подозреваемым в убийстве косовского полицейского на выходных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Косовский премьер заявил, что нападение на полицейских совершили "сербские профессионалы", которые получили оружие – в частности бронемашину, гранаты, винтовки АК47 и ракетные установки общей стоимостью в несколько миллионов евро – от Сербии.

"За это на Сербию должны быть наложены санкции", – сказал Курти во время выступления в парламенте Косово, добавив, что в противном случае "она сделает это снова".

Напомним, в ночь на воскресенье стало известно, что на севере Косово в селе Баньска был убит косовский полицейский, еще один получил ранения.

Премьер Косово Альбин Курти впоследствии заявил, что в селе проводится силовая операция против по меньшей мере 30 вооруженных людей. К вечеру Приштина сообщала, что трое нападавших убиты, шестерых удалось задержать.

Сербия признала трех погибших "мучениками" и в среду объявила день национального траура, а сотни людей собрались, чтобы почтить их память в церкви Святого Саввы в столице страны Белграде.

Косово обвинило Сербию в вооружении группы нападавших. Эти события создали новый виток напряжения в и без того напряженных отношениях Косово и Сербии, которые враждуют со времени войны между сербскими войсками и этническими албанскими повстанцами в конце 1990-х годов.

Подробно о последних событиях читайте в статье Сербия толкает к войне: что стоит за попыткой разморозить боевые действия в Косово.