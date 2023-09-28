Президент Сербії анонсував розслідування вбивства поліцейського на півночі Косова

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна проведе власне розслідування події на півночі Косова, що призвели до перестрілки із чотирма загиблими, серед яких – косовський поліцейський.

Про це він сказав в інтерв’ю Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Вучич зазначив, що Белград засудив вбивство поліцейського, додавши, що Сербія "розпочне розгляд справи у відповідних судових органах" і проведе розслідування щодо підозрюваних.

"Що це будуть за підозрювані злочинці, це питання до прокурора", – сказав він.

Сербський президент звинуватив косовську поліцію в тому, що вона застрелила одного з нападників у голову "з відстані метра" після того, як той здався, назвавши це "стратою".

Заступник регіонального командувача на півночі Косова Ветон Ельшані у коментарі агентству спростував твердження Вучича.

"Це нісенітниця. Наші офіцери ніколи не зроблять такого. Одному із заарештованих ми надали першу медичну допомогу в польових умовах, щоб врятувати йому життя після отриманих поранень", – сказав він.

Крім того, Вучич заперечив звинувачення президентки Косова Вйоси Османі щодо того, що Сербія підбурює до насильства на півночі.

"Чому це було б вигідно Белграду? У чому полягає ідея? Зруйнувати нашу позицію, яку ми будували протягом року? Зруйнувати це за один день? ... Сербія не хоче війни", – сказав він.

Нагадаємо, в ніч на неділю стало відомо, що на півночі Косова у селі Баньска був убитий косовський поліцейський, ще один отримав поранення.

Прем'єр Косова Альбін Курті згодом заявив, що у селі проводиться силова операція проти щонайменше 30 озброєних людей. Надвечір Приштина повідомляла, що троє нападників убиті, шістьох вдалося затримати.

Сербія оголосила трьох загиблих "мучениками" і в середу провела день національної жалоби, а сотні людей зібралися, щоб вшанувати їх пам'ять у церкві Святого Сави в столиці країни Белграді.

Косово звинуватило Сербію у озброєнні групи нападників. Ці події створили новий виток напруги в і без того напружених відносинах Косова та Сербії, які ворогують з часу війни між сербськими військами і етнічними албанськими повстанцями наприкінці 1990-х років.

Детально про останні події читайте у статті: Сербія штовхає до війни: що стоїть за спробою розморозити бойові дії в Косові.