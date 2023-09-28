Президент Сербии анонсировал расследование убийства полицейского на севере Косово

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна проведет собственное расследование события на севере Косово, которые привели к перестрелке с четырьмя погибшими, среди которых – косовский полицейский.

Об этом он сказал в интервью Reuters, сообщает "Европейская правда".

Вучич отметил, что Белград осудил убийство полицейского, добавив, что Сербия "начнет рассмотрение дела в соответствующих судебных органах" и проведет расследование в отношении подозреваемых.

"Что это будут за подозреваемые преступники, это вопрос к прокурору", – сказал он.

Сербский президент обвинил косовскую полицию в том, что она застрелила одного из нападавших в голову "с расстояния метра" после того, как тот сдался, назвав это "казнью".

Заместитель регионального командующего на севере Косово Ветон Эльшани в комментарии агентству опроверг утверждение Вучича.

"Это чушь. Наши офицеры никогда не сделают такого. Одному из арестованных мы оказали первую медицинскую помощь в полевых условиях, чтобы спасти ему жизнь после полученных ранений", – сказал он.

Кроме того, Вучич опроверг обвинения президента Косово Вйосы Османи относительно того, что Сербия подстрекает к насилию на севере.

"Почему это было бы выгодно Белграду? В чем заключается идея? Разрушить нашу позицию, которую мы строили в течение года? Разрушить это за один день? ... Сербия не хочет войны", – сказал он.

Напомним, в ночь на воскресенье стало известно, что на севере Косово в селе Баньска был убит косовский полицейский, еще один получил ранения.

Премьер Косово Альбин Курти впоследствии заявил, что в селе проводится силовая операция против по меньшей мере 30 вооруженных людей. К вечеру Приштина сообщала, что трое нападавших убиты, шестерых удалось задержать.

Сербия признала трех погибших "мучениками" и в среду объявила день национального траура, а сотни людей собрались, чтобы почтить их память в церкви Святого Саввы в столице страны Белграде.

Косово обвинило Сербию в вооружении группы нападавших. Эти события создали новый виток напряжения в и без того напряженных отношениях Косово и Сербии, которые враждуют со времени войны между сербскими войсками и этническими албанскими повстанцами в конце 1990-х годов.

Подробно о последних событиях читайте в статье Сербия толкает к войне: что стоит за попыткой разморозить боевые действия в Косово.