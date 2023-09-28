Министры внутренних дел ЕС на встрече в четверг не смогли достичь политического согласия по реформе миграционной политики объединения из-за позиции Италии, которая выразила предостережения относительно предложенного варианта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Политическое согласие на миграционную реформу ЕС было ожидаемым, учитывая то, что накануне свое согласие на нее дала Германия. Чисто математически это означало наличие большинства голосов для положительного решения.

Но трое дипломатов ЕС на условиях анонимности рассказали Politico, что без поддержки Италии – страны, на которую приходится значительная доля нелегальных мигрантов – любое соглашение по миграции политически невозможно.

Испания, которая председательствует в Совете Евросоюза, под конец дискуссии предложила дополнительные формулировки по защите прав человека в ответ на беспокойство немецких "Зеленых". Именно они и побудили Италию отложить немедленное принятие решения.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, тем не менее, выразила уверенность, что постоянные представители ЕС одобрят соглашение по миграционной реформе, а в Евросоюзе "очень близки к тому, чтобы найти окончательное решение за несколько дней".

Спор относительно миграционного пакта ЕС начался еще в июне, когда его предварительно одобрили министры внутренних дел государств-членов.

Новый регламент предусматривает создание новой системы "обязательной солидарности", которая предоставит государствам-членам ЕС три варианта обращения с вновь прибывшими мигрантами: принять определенное количество искателей убежища на своей территории, заплатить 20 тысяч евро за каждого мигранта, которому убежища не дали, или финансировать оперативную поддержку, например инфраструктуру и транспорт.

Камнем преткновения стал вопрос так называемого кризисного регулирования, которое отдельные государства – как Германия – считают таким, что позволило бы странам-членам ЕС неприемлемо снизить стандарты защиты мигрантов в случае их особенно сильного наплыва.

На прошлой неделе Европарламент из-за отсутствия движения в этом вопросе объявил, что заблокирует другие части переговоров по запланированной реформе. Задержки в ее введении особенно критичны, учитывая приближение выборов в Европарламент в июне 2024 года.