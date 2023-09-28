Топ-посадовиці ЄС закликали прискорити реформу системи притулку для мігрантів

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президентка Європарламенту Роберта Метсола закликали до швидшого прогресу в запланованій реформі системи надання притулку в ЄС, переговори щодо якої зайшли в глухий кут.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

За словами фон дер Ляєн, продовження використання мігрантів у політичних цілях такими країнами, як Білорусь, свідчить про необхідність якнайшвидшого укладення угоди про реформування системи притулку.

Водночас Метсола назвала важливим, щоб Європа вирішила міграційну законодавчу кризу в цьому році.

"Я б не виокремлювала країни, а скоріше сказала б, що необхідно докласти всіх зусиль, щоб розблокувати будь-які затримки в останній момент", – вважає вона.

Метсола заявила, що залишається впевненою, що рішення буде знайдене протягом найближчих тижнів попри те, що, вважає вона, будуть країни, які не захочуть приймати нові правила.

Наразі в столицях ЄС ведуться переговори про масштабну реформу спільної системи надання притулку. Зокрема, одна з її частин, так зване кризове регулювання, наразі є предметом інтенсивних суперечок.

У липні уряд Німеччини не підтримав компромісну пропозицію, внаслідок чого країни ЄС не змогли сформулювати спільну позицію для переговорів з Європарламентом щодо кризового регулювання.

Основною причиною незгоди Берліна було те, що пропозиція дозволила б країнам-членам неприйнятно знизити стандарти захисту мігрантів у разі їх особливо сильного напливу.

Роздратований глухим кутом, Європарламент оголосив минулого тижня, що він заблокує інші частини переговорів щодо запланованої реформи. Затримки в її запровадженні є особливо критичними з огляду на наближення виборів до Європарламенту у червні 2024 року.

Нещодавно президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту на італійський острів Лампедуза, де спостерігається загострення ситуації з напливом мігрантів, оголосила про десятикроковий план урегулювання міграційної кризи.

З найбільшим міграційним тиском у ЄС наразі зіткнулася Італія – її найпівденніший острів Лампедуза через наближеність до берегів Тунісу став пріоритетним пунктом призначення для людей, які шукають способи попросити притулку у ЄС.