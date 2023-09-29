Прем'єр Швеції скликає керівництво армії і поліції через різке зростання злочинності

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон викликав керівника збройних сил і комісара поліції, щоб обговорити шляхи зупинення різкого зростання насильства і бандитизму, внаслідок чого лише у вересні загинули 11 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У середу двоє людей були вбиті під час стрілянин у Стокгольмі, а у четвер загинула жінка внаслідок вибуху бомби у житловому будинку в Уппсалі.

"Це важкий час для Швеції. 25-річна жінка лягла спати вчора в абсолютно звичайний вечір, але так і не прокинулася. Ми будемо полювати на банди, ми переможемо банди", – сказав Крістерссон під час рідкісного телевізійного звернення до нації.

Він звинуватив у проблемах зі зростанням злочинності попередні уряди.

"Безвідповідальна імміграційна політика та невдала інтеграція привели нас сюди", – додав Крістерссон.

Нагадаємо, у Швеції розслідують обставини двох вибухів у житлових районах міст Хассельбі та Лінчепінг на тлі зростання випадків насильства між злочинними бандами.

Станом на 15 вересня, за даними шведської поліції, з початку року в країні сталися 124 вибухи. Це ненабагато менше від рекорду 2019 року, коли за весь час зафіксували 133 вибухи.

Колишня прем'єрка Швеції Магдалена Андерссон заявила, що країна не змогла інтегрувати величезну кількість іммігрантів, яких вона прийняла за останні два десятиліття, що призвело до паралельних суспільств і бандитського насильства.