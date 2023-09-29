Премьер Швеции созывает руководство армии и полиции из-за резкого роста преступности

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон вызвал руководителя вооруженных сил и комиссара полиции, чтобы обсудить пути остановки резкого роста насилия и бандитизма, в результате которого только в сентябре погибли 11 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В среду два человека были убиты во время перестрелок в Стокгольме, а в четверг погибла женщина в результате взрыва бомбы в жилом доме в Уппсале.

"Это трудное время для Швеции. 25-летняя женщина легла спать вчера в совершенно обычный вечер, но так и не проснулась. Мы будем охотиться на банды, мы победим банды", – сказал Кристерссон во время редкого телевизионного обращения к нации.

Он обвинил в проблемах с ростом преступности предыдущие правительства.

"Безответственная иммиграционная политика и неудачная интеграция привели нас сюда", – добавил Кристерссон.

Напомним, в Швеции расследуют обстоятельства двух взрывов в жилых районах городов Хассельби и Линчепинг на фоне роста случаев насилия между преступными бандами.

По состоянию на 15 сентября, по данным шведской полиции, с начала года в стране произошли 124 взрыва. Это ненамного меньше рекорда 2019 года, когда за все время зафиксировали 133 взрыва.

Бывший премьер Швеции Магдалена Андерссон заявила, что страна не смогла интегрировать огромное количество иммигрантов, которых она приняла за последние два десятилетия, что привело к параллельным обществам и бандитскому насилию.