Премьер Баварии отказался уволить заместителя, попавшего в антисемитский скандал

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что не видит достаточных оснований для увольнения своего одиозного заместителя Губерта Айвангера, который попал в антисемитский скандал.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW, Зёдер сказал на пресс-конференции в воскресенье.

Зёдер, премьер-министр южногерманской земли Баварии, оставил Губерта Айвангера в должности вице-премьера и министра экономики после бурной недели обвинений в антисемитизме в адрес последнего.

"Я знаю, что не всем понравится мое решение, а у других останутся сомнения. Но я еще раз подчеркиваю, что этот результат является результатом справедливого и упорядоченного процесса", – сказал Зёдер.

Айвангер попал в эпицентр критики из-за антисемитской листовки, которую он якобы распространял, когда учился в средней школе.

Его старший брат заявил, что он является автором листовки после того, как она появилась в СМИ. Сначала авторство приписывали непосредственно Айвангеру.

Но давление на Айвангера не прекращалось, как из-за его потенциальной причастности к созданию листовки, так и из-за других обвинений, связанных с его юностью.

Зёдер заявил, что он тщательно проанализировал обвинения и пришел к выводу, что Айвангер, очевидно, совершил серьезные ошибки в молодости, но дистанцировался от них, выразив свое сожаление.

Он сказал, что нет никаких доказательств того, что Айвангер был автором листовки или распространял ее, и сказал, что "все это действительно уже 35 лет в прошлом. Вряд ли кто-то из нас сегодня является таким, каким он был в 16 лет".

Зёдер попросил своего заместителя ответить на 25 вопросов, что Айвангер и сделал. Ответы не были обнародованы, так же как и вопросы.

Но в воскресенье Зёдер заявил, ссылаясь на ответы Айвангера, что это событие стало серьезным испытанием для министра, и побудило его к глубоким душевным размышлениям.

В комментариях, опубликованных ранее в воскресенье, Айвангер сказал газете Bild am Sonntag, что он не видит "никаких причин для отставки или увольнения с должности" в связи со скандалом.

В октябре этого года в Баварии состоятся земельные выборы. Айвангер заявил, что обвинения в его адрес были частью политической кампании против его правой партии "Свободные избиратели".