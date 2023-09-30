Германия призвала Сербию отвести часть войск от границы с Косово

Министерство иностранных дел Германии отреагировало на сообщения о значительном присутствии сербских войск у границы с частично признанным Косово.

Сообщение об этом, как пишет "Европейская правда", МИД ФРГ опубликовало в Twitter (X).

В своем заявлении внешнеполитическое ведомство Германии подчеркнуло необходимость избегать дальнейшей эскалации между Сербией и Косово.

"Важно, чтобы Сербия немедленно отвела часть своих войск на границе с Косово", – призвало министерство иностранных дел Германии.

МИД ФРГ отметил, что Берлин вместе со своими партнерами находится в прямом контакте с вовлеченными сторонами, а политический процесс необходимо срочно продолжить.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты наблюдают значительное присутствие сербских войск у границы с частично признанным Косово.

Напомним, в минувшие выходные на севере Косово, где преобладают этнические сербы, вооруженная группа неизвестных убила из засады косовского полицейского, после чего ее члены закрепились на территории монастыря и после длительных перестрелок большинство смогли отступить, трое из группы погибли и еще несколько были задержаны.

Косовские правоохранители и силы миссии НАТО KFOR после того обнаружили в районе большой арсенал пехотного оружия, включая минометы и ПТРК. Премьер Косово прямо обвинил Белград в вооружении этих боевиков.

После того объявили, что миссия KFOR увеличит присутствие в регионе.

Читайте также на эту тему: Сербия толкает к войне: что стоит за попыткой разморозить боевые действия в Косово