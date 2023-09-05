Немецкие врачи опасаются порчи ковид-вакцин из-за упаковки по 6 доз

Ассоциация немецких терапевтов выразила обеспокоенность тем, что разлив вакцин от коронавируса во флаконы по шесть доз при небольшом потоке пациентов грозит тем, что часть препарата придется утилизировать.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Немецкие клиники вскоре должны получить новейшую модификацию вакцины от BioNTech-Pfizer: один флакон будет содержать шесть доз.

Специфика вакцины в том, что после открытия флакона его нужно использовать полностью в пределах 12 часов. Длительное хранение открытого флакона грозит снижением эффективности вакцины.

Врачи сетуют, что перед ними стоит сложная задача планирования, чтобы на каждый флакон точно появилось необходимое количество пациентов и вакцину не пришлось утилизировать, потому что пришли один или двое людей.

Компания-производитель на запрос Spiegel сообщила, что рассматривает запуск производства адаптированной вакцины с упаковкой по одной дозе, однако временные рамки пока не определены.

Последняя модификация вакцины адаптирована к варианту коронавируса XBB.1.5, который, согласно исследованиям, может обходить защиту иммунной системы привитых людей и переболевших.

Напомним, с завершением пандемии и спаданием потребности в массовой вакцинации многим странам Европы приходится утилизировать миллионы доз вакцины от коронавируса и другие медицинские средства.

Так, в Германии летом прогнозировали, что утилизировать придется до 200 миллионов доз неиспользованных COVID-вакцин.