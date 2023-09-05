Болгария забрала важный порт из-под контроля РФ

С понедельника нефтяной порт Росенец возле города Бургас в Болгарии, который контролировал российский нефтяной гигант "Лукойл", перешел в управление государственного предприятия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в интервью телеканалу bTV сообщил министр транспорта Георгий Гвоздейков, информирует "Радио Свобода".

По словам чиновника, Болгария не должна компании никаких компенсаций, ведь концессию прекратили из-за форс-мажорных обстоятельств, касающихся ограничительных мер против РФ.

"У государства есть возможности, есть опыт, никаких чрезвычайных ситуаций не будет допущено, все в рамках закона", – заверил Гвоздейков.

Он добавил, что "Лукойл" может отстаивать свои права где угодно, но не в Болгарии, поскольку София придерживается европейского законодательства.

Министр уточнил, что склады, где хранится топливо, принадлежат "Лукойлу" и остаются под его контролем, но государство сможет контролировать, что именно ввозится в порт. Гвоздейков также отверг возможность того, что изменение контроля может повлиять на цены на топливо.

Парламент Болгарии принял решение прекратить концессию нефтяного порта Росенец российскому нефтяному гиганту "Лукойл" в июле.

Предложение прекратить договор концессии на порт Росенец, внесенное 19 июля, приняли сразу в первом и втором чтении, где его поддержали 144 депутата парламента Болгарии, против высказались 52 парламентария.

Терминал Росенец, предназначенный для приема, хранения и транспортировки нефтехимического сырья, "Лукойл" взял в концессию в 2011 году. Временное правительство Болгарии в прошлом году решило продлить концессию на 24 года.

Три парламентские фракции Болгарии, которые имеют большинство голосов, предложили отменить санкционное исключение для российской компании "Лукойл", что позволяет ей продолжать экспортировать нефть несмотря на санкции ЕС.