Білий дім: Переговори Росії з КНДР свідчать, що санкції вдарили по обороні Москви

У США заявили, що переговори між Північною Кореєю і Росією про можливість надання підтримки у війні з Україною свідчать про те, що санкції призвели до послаблення оборонно-промислової бази країни.

Про це сказав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Він додав, що США продовжуватимуть закликати Північну Корею не постачати Росії озброєння.

За словами Саллівана, американська сторона поки не фіксувала активного постачання боєприпасів або зброї з КНДР до Росії.

"Я не можу передбачити, що станеться далі, я можу лише сказати, що дискусії активно просуваються, і росіяни вкладають в них все більшу інтенсивність, про що свідчить той факт, що їхній міністр оборони (Сергєй Шойгу – ред.)…сів у літак і полетів до Пхеньяна, щоб спробувати просунути це вперед", – сказав він.

Він нагадав, що США запровадили санкції, щоб "спробувати зірвати будь-які спроби використати Північну Корею як канал або джерело постачання зброї до Росії"

"Ми зробили це ще в середині серпня і продовжуємо доводити це як приватно, так і публічно до відома північнокорейців і просимо союзників і партнерів робити те ж саме", – додав Салліван.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин планує цього місяця відвідати Росію, щоб зустрітися з президентом Владіміром Путіним і обговорити можливість постачання РФ більшої кількості зброї для війни в Україні.

Минулого тижня у Міністерстві оборони США закликали Північну Корею не вести переговори з Росією і не надавати їй зброю для війни проти України.

Перед цим американська розвідка заявила, що Росія та Північна Корея "активно рухаються" в напрямку укладання угоди про постачання російським військовим зброї з КНДР, передусім боєприпасів для різних типів озброєнь.