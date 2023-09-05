Белый дом: Переговоры России с КНДР свидетельствуют, что санкции ударили по обороне Москвы

В США заявили, что переговоры между Северной Кореей и Россией о возможности оказания поддержки в войне с Украиной свидетельствуют о том, что санкции привели к ослаблению оборонно-промышленной базы страны.

Об этом сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Он добавил, что США будут продолжать призывать Северную Корею не поставлять России вооружение.

По словам Салливана, американская сторона пока не фиксировала активных поставок боеприпасов или оружия из КНДР в Россию.

"Я не могу предсказать, что произойдет дальше, я могу лишь сказать, что дискуссии активно продвигаются, и россияне вкладывают в них все большую интенсивность, о чем свидетельствует тот факт, что их министр обороны (Сергей Шойгу – ред.)...сел в самолет и полетел в Пхеньян, чтобы попытаться продвинуть это вперед", – сказал он.

Он напомнил, что США ввели санкции, чтобы "попытаться сорвать любые попытки использовать Северную Корею как канал или источник поставок оружия в Россию"

"Мы сделали это еще в середине августа и продолжаем доводить это как частным образом, так и публично до сведения северокорейцев и просим союзников и партнеров делать то же самое", – добавил Салливан.

Ранее в СМИ появилась информация, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в этом месяце посетить Россию, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным и обсудить возможность поставки РФ большего количества оружия для войны в Украине.

На прошлой неделе в Министерстве обороны США призвали Северную Корею не вести переговоры с Россией и не предоставлять ей оружие для войны против Украины.

Перед этим американская разведка заявила, что Россия и Северная Корея "активно двигаются" в направлении заключения соглашения о поставках российским военным оружия из КНДР, прежде всего боеприпасов для различных типов вооружений.