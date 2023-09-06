У Латвії обіцяють прояснити склад уряду до наступного тижня

Кандидатка у прем'єр-міністри Латвії Евіка Сіліня пообіцяла внести ясність щодо складу уряду до наступного тижня.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона заявила журналістам після зустрічі з президентом Едгаром Рінкевичсом, інформує Delfi.

Кандидатка у прем'єр-міністри розповіла, що партії працюють над тим, щоб 15 вересня у Сеймі могло відбутися голосування за новий уряд.

За її словами, вона говорила з президентом про перебіг переговорів щодо створення ширшої коаліції, де той висловив розуміння, що за нинішньою пропозицією планують сформувати коаліцію з трьох партій: "Союзу зелених і селян" (СЗС), "Нацоб’єднання" та "Прогресивних".

"Зараз ми перебуваємо в процесі обговорення як декларації уряду, так і складу міністрів. Усі висловлені припущення – чутки. Щойно буде підтверджено, які партії візьмуть на себе відповідальність за ті чи інші сфери, я оголошу про це", – зазначила Сіліня.

Кандидатка у прем'єр-міністри вказала на домовленість, згідно з якою СЗС не претендує на посади міністрів юстиції, внутрішніх справ, оборони та закордонних справ.

Сіліня підтвердила, що вісім міністерських посад у новому уряді перебуватимуть під контролем "Нової Єдності", п'ять – під контролем СЗС, а ще три отримають представники "Прогресивних", уточнивши, що під час перемовин можуть виникнути зміни, і, можливо, знайдуть відповідніші рішення.

Вона також зазначила, що в коаліції може збільшитися кількість голосів після того, як партія "Честь служити Ризі" ухвалить рішення про співпрацю із СЗС.

Раніше повідомлялося, що партія "Об'єднаний список" (ОС) відмовилася приєднуватися до майбутнього уряду, сформованого "Союзом зелених і селян", "Нацоб’єднанням" і "Прогресивними".

Перед цим президент Едгарс Рінкевичс допустив можливість створення уряду, який сформують три партії і який спиратиметься на 52-54 голоси в Сеймі.

У Латвії 25 серпня розпочалися переговори щодо формування нового уряду на чолі з Евікою Сілінею, яку висунув президент Едгарс Рінкевичс.

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