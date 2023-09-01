У Латвії одна з партій відмовилася створювати широку коаліцію

У Латвії партія "Об'єднаний список" (ОС) відмовилася приєднуватися до майбутнього уряду, сформованого "Союзом зелених і селян", "Національною єдністю" і "Прогресивними".

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в офіційній заяві політичної сили, повідомляє Delfi.

Партія мотивувала своє рішення тим, що не підтримає "нестабільний, такий, що послаблює держбезпеку і міжнародну репутацію, уряд із вирішальним впливом (Айварса) Лембергса" – мільйонера і колишнього мера Венспілса, якому приписують ключові рішення в "Союзі зелених і селян".

Разом з тим, "Об'єднаний список" висловив готовність до можливості продовжити переговори про створення більш відповідної моделі уряду.

ОС звинуватив кандидатку в прем'єр-міністри Евіку Сіліню та її партію "Національна єдність" у тому, що ті вважали за краще виконувати приховані від громадськості угоди.

"У тиждень переговорів Національне об'єднання маніпулятивно виключили з процесу, були проігноровані пропозиції ОС про реальне зниження впливу підсанкційних осіб. Натомість було висунуто ультиматуми з вимогою приєднатися до нестабільного і не заснованого на цінностях уряду і фактично відмити вплив олігарха, який потрапив під санкції", – заявляє політсила, маючи на увазі Лембергса.

Як вважають в ОС, через явно приховані домовленості та зобов'язання перед Айварсом Лембергсом, які були взяті під час президентських виборів, "Національна єдність" і "Прогресивні" готові відмовитися від раніше висловлених твердих і принципових поглядів на боротьбу з корупцією, олігархами та розкрадання країни.

"Якщо "Національна Єдність" і Евіка Сіліня дійсно зацікавлені в зміцненні безпеки і розвитку Латвії і готові продовжити переговори про створення моделі уряду, яка б більше відповідала державній безпеці та національним інтересам, ОС буде відкритою для такого процесу", – також ідеться в заяві партії.

Раніше президент Едгарс Рінкевичс допустив можливість створення уряду, який сформують три партії, і який спиратиметься на 52-54 голоси в Сеймі.

У Латвії 25 серпня розпочалися переговори щодо формування нового уряду на чолі з Евікою Сілінею, яку висунув президент Едгарс Рінкевичс.

Нагадаємо, на початку серпня попередній прем'єр Кріш'яніс Каріньш намагався домовитися з нинішніми коаліційними партнерами – "Нацоб’єднанням" та "Об’єднаним списком", але спільну мову знайти не вдалося і він почав перемовини про потенційну коаліцію з двома іншими партіями.

Спершу Каріньш не планував йти з посади, але врешті змінив рішення та 17 серпня офіційно подав у відставку.

Детальніше про політичну кризу у Латвії читайте у статті Токсичний олігарх отримує вплив на Латвію.