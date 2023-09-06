В Латвии обещают прояснить состав правительства до следующей недели

Кандидат в премьер-министры Латвии Эвика Силиня пообещала внести ясность относительно состава правительства до следующей недели.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она заявила журналистам после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичсом, информирует Delfi.

Кандидат в премьер-министры рассказала, что партии работают над тем, чтобы 15 сентября в Сейме могло состояться голосование за новое правительство.

По ее словам, она говорила с президентом о ходе переговоров по созданию более широкой коалиции, где тот выразил понимание, что по нынешнему предложению планируют сформировать коалицию из трех партий: "Союза зеленых и крестьян" (СЗС), "Нацобъединения" и "Прогрессивных".

"Сейчас мы находимся в процессе обсуждения как декларации правительства, так и состава министров. Все высказанные предположения – слухи. Как только будет подтверждено, какие партии возьмут на себя ответственность за те или иные сферы, я объявлю об этом", – отметила Силиня.

Кандидат в премьер-министры указала на договоренность, согласно которой СЗС не претендует на должности министров юстиции, внутренних дел, обороны и иностранных дел.

Силиня подтвердила, что восемь министерских должностей в новом правительстве будут находиться под контролем "Нового Единства", пять – под контролем СЗС, а еще три получат представители "Прогрессивных", уточнив, что во время переговоров могут возникнуть изменения, и, возможно, найдут более подходящие решения.

Она также отметила, что в коалиции может увеличиться количество голосов после того, как партия "Честь служить Риге" примет решение о сотрудничестве с СЗС.

Ранее сообщалось, что партия "Объединенный список" (ОС) отказалась присоединяться к будущему правительству, сформированному "Союзом зеленых и крестьян", "Нацобъединением" и "Прогрессивными".

Перед этим президент Эдгарс Ринкевичс допустил возможность создания правительства, которое сформируют три партии и которое будет опираться на 52-54 голоса в Сейме.

В Латвии 25 августа начались переговоры по формированию нового правительства во главе с Эвикой Силиней, которую выдвинул президент Эдгарс Ринкевичс.

Подробнее о политическом кризисе в Латвии читайте в статье Токсичный олигарх получает влияние на Латвию.