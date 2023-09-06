Зеленський поговорив із прем'єркою Данії про нову військову допомогу для України

Президент України Володимир Зеленський поговорив із прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, яка зараз перебуває в Києві, про новий пакет військової допомоги.

Про це він розповів на пресконференції після зустрічі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Україна вдячна за передане обладнання з розмінування, за підготовку українських фахівців. У нас є домовленості про локалізацію виробництв машин для розмінування. Я сьогодні теж порушував це питання з прем'єр-міністром Данії. Може, ми зможемо попрацювати в цьому напрямі і з данськими компаніями", – сказав Зеленський.

Водночас Фредеріксен заявила про готовність Данії збільшити оборонну допомогу Україні.

"Ми вирішили надати літаки F-16, щоб тренувати ваших пілотів. Наразі триває навчання, і підготовчі роботи вже проведено, тепер тренуються пілоти. Ми вже дали і артилерію, і бронетехніку, і снаряди, і ми робитимемо ще більше. Зокрема, для посилення протиповітряної оборони", – сказала вона.

Також данська прем’єрка зазначила, що її країна разом із Польщею взяли на себе зобов'язання щодо енергетичної безпеки.

"Наша підтримка надовго, це зобов'язання на довгий час. Ми зобов'язані вам за вашу неймовірну боротьбу. Ваша боротьба – це наша боротьба", – підкреслила вона.

Нагадаємо, Метте Фредеріксен прибула до Києва вранці 6 серпня, за кілька годин після завершення російської ракетної атаки на столицю. Вона знову відвідала Бучу, а після того виступила у Верховній Раді.

Також зараз у Києві з дводенним візитом перебуває держсекретар США Ентоні Блінкен.