Велика повінь накрила Грецію: двоє загиблих, є зниклі безвісти

У центральній частині Греції щонайменше двоє людей загинули і троє зникли безвісти після того, як сильні зливи спричинили повінь.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Шторм Даніель, який вирує в Греції з понеділка, спричинив зсуви ґрунту, зруйнував міст і повалив опори ліній електропередач.

У вівторок один чоловік загинув після обвалу стіни внаслідок негоди в портовому місті Волос.

Giorgos Moutafis/Reuters

Також тіло літньої жінки було знайдено неподалік від населеного пункту Пеліон в центральній Греції. Її виявили під купою дров.

Крім того, триває рятувальна операція з пошуку трьох зниклих безвісти.

У Греції заявили, що ця негода стала найбільш екстремальною з точки зору кількості опадів за всю історію спостережень в країні.

Раніше повідомлялося, що щонайменше семеро людей загинули в результаті сильних дощів, що спричинили раптові повені на північному заході Туреччини.

Нагадаємо, у Болгарії двоє людей загинули внаслідок потужної повені в муніципалітеті Царево на узбережжі Чорного моря.