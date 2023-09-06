Большое наводнение накрыло Грецию: двое погибших, есть пропавшие без вести
В центральной части Греции по меньшей мере два человека погибли и трое пропали без вести после того, как сильные ливни вызвали наводнение.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.
Шторм Даниэль, который бушует в Греции с понедельника, вызвал оползни, разрушил мост и повалил опоры линий электропередач.
Во вторник один человек погиб после обвала стены в результате непогоды в портовом городе Волос.
Также тело пожилой женщины было найдено неподалеку от населенного пункта Пелион в центральной Греции. Ее обнаружили под кучей дров.
Кроме того, продолжается спасательная операция по поиску трех пропавших без вести.
В Греции заявили, что эта непогода стала самой экстремальной с точки зрения количества осадков за всю историю наблюдений в стране.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере семь человек погибли в результате сильных дождей, вызвавших внезапные наводнения на северо-западе Турции.
Напомним, в Болгарии два человека погибли в результате мощного наводнения в муниципалитете Царево на побережье Черного моря.