Большое наводнение накрыло Грецию: двое погибших, есть пропавшие без вести

В центральной части Греции по меньшей мере два человека погибли и трое пропали без вести после того, как сильные ливни вызвали наводнение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Шторм Даниэль, который бушует в Греции с понедельника, вызвал оползни, разрушил мост и повалил опоры линий электропередач.

Во вторник один человек погиб после обвала стены в результате непогоды в портовом городе Волос.

Также тело пожилой женщины было найдено неподалеку от населенного пункта Пелион в центральной Греции. Ее обнаружили под кучей дров.

Кроме того, продолжается спасательная операция по поиску трех пропавших без вести.

Giorgos Moutafis/Reuters

В Греции заявили, что эта непогода стала самой экстремальной с точки зрения количества осадков за всю историю наблюдений в стране.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере семь человек погибли в результате сильных дождей, вызвавших внезапные наводнения на северо-западе Турции.

Напомним, в Болгарии два человека погибли в результате мощного наводнения в муниципалитете Царево на побережье Черного моря.