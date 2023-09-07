В Италии начали новую крупную операцию против мафии
Четверг, 7 сентября 2023, 11:08
В Италии с утра 7 сентября продолжается крупная операция против мафии.
Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".
В операции под названием Maestrale-Carthago задействованы более 600 правоохранителей, которые осуществляют "меры предосторожности" по всей территории страны в отношении 84 лиц.
Из них 29 уже за решеткой, 52 – под домашним арестом, троих обязали сообщать о себе в полицию.
Операцию координирует окружное управление по противодействию мафии в Катандзаро, что на юге страны.
Во время операции в июле в стране арестовали 82 подозреваемых в причастности к мафии.
В августе полиция благодаря собаке поймала босса клана неаполитанской мафии Каморра Луиджи Каччапуоти.
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