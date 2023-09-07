В Латвии предлагают значительно ужесточить наказание за превышение скорости

Сейм Латвии передал на рассмотрение комитетам поправки к закону о дорожном движении, предусматривающие повышение штрафов за превышение скорости.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.

Депутаты от партии "Новое единство" предлагают за превышение скорости на 61-70 км/ч штрафовать водителей на сумму от 720 до 960 евро вместо нынешних 240-460 евро, а также лишать водительских прав на 12 месяцев вместо нынешних шести месяцев.

За такое же превышение скорости в пределах населенного пункта штраф увеличится с 360-460 евро до 1040-1400 евро, а водитель будет лишен прав на 24 месяца вместо нынешних 12 месяцев.

В случае превышения скорости более чем на 70 км/ч, независимо от места совершения правонарушения и типа транспортного средства, поправки предусматривают штраф в размере 2000 евро и лишение водительских прав на 36 месяцев.

Авторы инициативы приводят данные совета по безопасности дорожного движения, согласно которым ежегодно более 500 водителей привлекаются к ответственности за превышение скорости на 60 км/ч и более.

Цель поправок – ужесточить наказание за умышленное безответственное и злостное поведение на дорогах, когда водитель значительно превышает скорость, указывают авторы инициативы.

Напомним, в июле парламент Австрии одобрил законопроект, который позволит властям конфисковывать автомобили, водители которых значительно превысили скорость.

А в в Эстонии начнется тестирование системы замера средней скорости, чтобы решить, внедрять ли ее в будущем для контроля скорости водителей.