Вице-президент США: Предоставление КНДР оружия России было бы огромной ошибкой

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что ожидаемая встреча между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом России Владимиром Путиным для оказания военной поддержки Москве в ее агрессии против Украины станет "большой ошибкой".

Об этом она сказала в интервью CBS News, сообщает "Европейская правда"

По словам вице-президента США, то, что РФ обратилась к изолированной КНДР за помощью свидетельствует об отчаянии, в котором она оказалась.

Она также убеждена, что и для России, и для Северной Кореи это приведет к дальнейшей изоляции.

"Совершенно очевидно, что Россия в глубоком отчаянии. Они уже потерпели стратегическое поражение. Просто подумайте об этом. В начале всего этого, полтора года назад, эксперты говорили, что это закончится за несколько дней", – сказала Харрис, имея в виду войну России против Украины.

"Однако украинцы до сих пор воюют", – добавила она.

Ранее в СМИ появилась информация, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в этом месяце посетить Россию, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным и обсудить возможность поставки РФ большего количества оружия для войны в Украине.

На прошлой неделе в Министерстве обороны США призвали Северную Корею не вести переговоры с Россией и не предоставлять ей оружие для войны против Украины.

Перед этим американская разведка заявила, что Россия и Северная Корея "активно двигаются" в направлении заключения соглашения о поставках российским военным оружия из КНДР, прежде всего боеприпасов для различных типов вооружений.