У США відреагували на заборону Лукашенка видавати білорусам паспорти за кордоном

Державний департамент США прокоментував указ самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка, який забороняє білорусам отримувати паспорти за кордоном.

Про це йдеться у заяві речника Держдепу США Метью Міллера, повідомляє "Європейська правда".

У заяві Міллер називає указ Лукашенка "цинічним порушенням режиму своїх основних зобов'язань перед власним народом".

"Єдина мета указу – ускладнити життя пересічних білорусів, які проживають за кордоном. Він є ще одним способом пригнічення та помсти тисячам білорусів, які були змушені покинути свої домівки, рятуючись від режиму, що кидає до в'язниць тих, хто наважується відстоювати свої права", – підкреслює представник американського зовнішньополітичного відомства.

За його словами, США продовжують консультації з європейськими союзниками та білоруськими демократичними силами на чолі зі Світланою Тихановською щодо можливої допомоги білорусам за кордоном.

Раніше Лукашенко видав указ, згідно з яким білоруси, що живуть за кордоном, більше не зможуть отримати паспорт чи замінити наявний.

Після цього у Литві заявили, що не збираються змінювати процедури видачі паспортів іноземця білорусам.

На початку серпня Об'єднаний перехідний кабінет (ОПК) – колективний виконавчий орган, створений лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською, представив дизайн нового національного паспорта Білорусі.

Тоді повідомлялося, що представники ОПК вже провели переговори і консультації з керівництвом Єврокомісії та деякими національними урядами, а ескіз паспорта представили Комітету з проїзних документів Єврокомісії.