В США отреагировали на запрет Лукашенко выдавать белорусам паспорта за рубежом

Государственный департамент США прокомментировал указ самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который запрещает белорусам получать паспорта за рубежом.

Об этом говорится в заявлении представителя Госдепа США Мэтью Миллера, сообщает "Европейская правда".

В заявлении Миллер называет указ Лукашенко "циничным нарушением режима своих основных обязательств перед собственным народом".

"Единственная цель указа – усложнить жизнь рядовых белорусов, проживающих за рубежом. Он является еще одним способом угнетения и мести тысячам белорусов, которые были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от режима, который бросает в тюрьмы тех, кто осмеливается отстаивать свои права", – подчеркивает представитель американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, США продолжают консультации с европейскими союзниками и белорусскими демократическими силами во главе со Светланой Тихановской относительно возможной помощи белорусам за рубежом.

Ранее Лукашенко издал указ, согласно которому белорусы, живущие за рубежом, больше не смогут получить паспорт или заменить имеющийся.

После этого в Литве заявили, что не собираются менять процедуры выдачи паспортов иностранца белорусам.

Напомним, в начале августа Объединенный переходный кабинет (ОПК) – коллективный исполнительный орган, созданный лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, представил дизайн нового национального паспорта Беларуси.

Тогда сообщали, что представители ОПК уже провели переговоры и консультации с руководством Еврокомиссии и некоторыми национальными правительствами, а эскиз паспорта представили Комитету по проездным документам Еврокомиссии.