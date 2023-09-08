У Польщі затримали чотирьох осіб, які займалися перевезенням нелегалів з Білорусі

Центральне слідче бюро поліції Польщі затримало чотирьох поляків за підозрою в організації незаконного перевезення мігрантів з Білорусі в країни Західної Європи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Поліцейські з Люблінського воєводського управління поліції розслідують діяльність міжнародного злочинного угруповання. Його члени організовували для нелегальних мігрантів перетин білорусько-польського кордону і подальшу подорож нелегалів – зазвичай до Німеччини.

Мігрантів перевозили в орендованих автомобілях, щоразу різних, але завжди з тонованим заднім склом. Подорож до Західної Європи коштувала мігрантам від тисячі злотих на людину.

Злочинна група діяла щонайменше два місяці.

У середу співробітники Центрального слідчого бюро поліції Польщі провели операцію в Люблінському воєводстві та у Варшаві. Було затримано чотирьох поляків у віці від 19 до 33 років. П'ятий чоловік був затриманий за зберігання наркотичного засобу мефедрону. Поліцейські також вилучили канабіс і два кастети.

Двоє затриманих можуть бути пов'язані зі спільнотою псевдовболівальників одного зі спортивних клубів Любліна.

Чотирьом затриманим висунули звинувачення в участі та керівництві організованою злочинною групою, а також в організації незаконного перетину кордону. Трьом особам також висунули звинувачення у зберіганні наркотиків. Затриманих взяли під варту на три місяці.

Слідчі підкреслюють, що справа розвивається і не виключені подальші затримання.

Раніше повідомляли, що Польща фіксує все більше спроб проїзду через свою територію до Німеччини нелегальних мігрантів, які прибувають до Європи "балканським шляхом".

Водночас міграційна ситуація на кордоні Білорусі з Польщею залишається напруженою, польські прикордонники щоденно повідомляють про десятки спроб нелегального перетину кордону.

Нещодавно зафіксували випадок, коли білоруський прикордонник намагався пропиляти дірку у паркані, спорудженому Польщею, для чого йому потрібно було зайти за лінію держкордону.