В Польше задержали четырех человек, занимавшихся перевозкой нелегалов из Беларуси

Центральное следственное бюро полиции Польши задержало четырех поляков по подозрению в организации незаконной перевозки мигрантов из Беларуси в страны Западной Европы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Полицейские из Люблинского воеводского управления полиции расследуют деятельность международной преступной группировки. Ее члены организовывали нелегальных мигрантов для пересечения белорусско-польской границы и дальнейшего путешествия – обычно в Германию.

Иммигрантов перевозили в арендованных автомобилях, каждый раз разных, но всегда с тонированным задним стеклом. Путешествие в Западную Европу стоило иммигрантам от тысячи злотых на человека.

Группа действовала по меньшей мере два месяца.

В среду сотрудники Центрального следственного бюро полиции Польши провели операцию в Люблинском воеводстве и в Варшаве. Были задержаны четверо поляков в возрасте от 19 до 33 лет. Пятый мужчина был задержан за хранение мефедрона. Полицейские также изъяли каннабис и два кастета.

Двое задержанных могут быть связаны с сообществом псевдоболельщиков одного из спортивных клубов Люблина.

Четырем задержанным предъявили обвинения в участии и руководстве организованной преступной группой, а также в организации незаконного пересечения границы. Трем лицам также предъявили обвинение в хранении наркотиков. Задержанных взяли под стражу на три месяца.

Следователи подчеркивают, что дело развивается и не исключены дальнейшие задержания.

Ранее сообщалось, что Польша фиксирует все больше попыток проезда через свою территорию в Германию нелегальных мигрантов, прибывающих в Европу "балканским путем".

В то же время миграционная ситуация на границе Беларуси с Польшей остается напряженной, польские пограничники ежедневно сообщают о десятках попыток нелегального пересечения границы.

Недавно зафиксировали случай, когда белорусский пограничник пытался пропилить дыру в заборе, построенном Польшей, для чего ему нужно было зайти за линию госграницы.