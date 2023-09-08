Глава МЗС Німеччини проти розширення переліку безпечних країн у політиці притулку

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловилася проти подальшого розширення переліку країн, які можна вважати безпечними у контексті процедури надання притулку.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

У Німеччині триває суперечка про те, які країни мають вважатися безпечними країнами походження, що означає простіші рішення про депортацію шукачів притулку.

Бербок сказала, що загалом виступає за те, щоб відходити від поняття "безпечних країн походження", тому що це не завжди справедливий маркер про дотримання чи недотримання там прав людини.

Її коментарі з’явилися після заяв лідера ХДС Фрідріха Мерца, який запропонував додати до переліку безпечних країн слідом за Молдовою і Грузією Туніс, Марокко, Алжир та Індію, що означало би, що Німеччина зможе з простішими процедурами повертати туди їхніх громадян, які просять про притулок.

"Звісно ж останні події у Тунісі, включно з арештом відомих опозиційних діячів та ігноруванням конституції, пройшли повз нього через вибори у Баварії", – прокоментувала Бербок.

Одночасно вона захищає пропозицію уряду щодо Молдови та Грузії, оскільки обидві країни рухаються до ЄС та проводять реформи.

Втім, заклики до подальшого розширення списку лунають і від членів "світлофорної коаліції". Один з представників "Вільних демократів" також висловився за включення до списку Алжиру, Марокко й Тунісу та навіть на користь депортацій до Афганістану.

У процедурах надання притулку безпечними країнами вважають такі, де загалом немає системних переслідувань і порушень прав людини, і в якій шукач притулку не перебуває під загрозою, тому їхні заявки можуть швидко відхиляти як "явно необґрунтовані". Наразі до таких відносять усіх членів ЄС, Албанію, Сербію, Чорногорію, Косово, Північну Македонію, Боснію і Герцеговину, а також Гану і Сенегал.