Глава МИД Германии против расширения перечня безопасных стран в политике убежища

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась против дальнейшего расширения перечня стран, которые можно считать безопасными в контексте процедуры предоставления убежища.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

В Германии продолжается спор о том, какие страны должны считаться безопасными странами происхождения, что означает более простое решение о депортации просителей убежища.

Бербок сказала, что в целом выступает за то, чтобы отходить от понятия "безопасных стран происхождения", потому что это не всегда справедливый маркер о соблюдении или несоблюдении там прав человека.

Ее комментарии появились после заявлений лидера ХДС Фридриха Мерца, который предложил добавить в перечень безопасных стран вслед за Молдовой и Грузией Тунис, Марокко, Алжир и Индию, что означало бы, что Германия сможет с более простыми процедурами возвращать туда их граждан, которые просят об убежище.

"Конечно же последние события в Тунисе, включая арест известных оппозиционных деятелей и игнорирование конституции, прошли мимо него из-за выборов в Баварии", – прокомментировала Бербок.

Одновременно она защищает предложение правительства по Молдове и Грузии, поскольку обе страны движутся в ЕС и проводят реформы.

Впрочем, призывы к дальнейшему расширению списка звучат и от членов "светофорной коалиции". Один из представителей "Свободных демократов" также высказался за включение в список Алжира, Марокко и Туниса и даже в пользу депортаций в Афганистан.

В процедурах предоставления убежища безопасными странами считают такие, где в целом нет системных преследований и нарушений прав человека, и в которой искатель убежища не находится под угрозой, поэтому их заявки могут быстро отклонять как "явно необоснованные". Сейчас к таким относят всех членов ЕС, Албанию, Сербию, Черногорию, Косово, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину, а также Гану и Сенегал.