ЗМІ: Ердоган закликав G20 піти на деякі вимоги РФ щодо "зернової угоди"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликає лідерів країн "Групи двадцяти" задовольнити деякі російські вимоги для відновлення Чорноморської зернової ініціативи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, які знайомі з ходом переговорів.

За інформацією видання, турецький лідер докладає зусиль на зустрічах із лідерами країн під час саміту G-20 у Нью-Делі цими вихідними, щоб ті пішли на компроміс із РФ.

Як розповіли три неназвані турецькі посадовці, Ердоган просить світових лідерів сприяти страхуванню російського експорту продовольства і добрив лондонським банком Lloyd's, а також знову підключити Росію до системи SWIFT для міжнародних платежів.

За словами турецьких посадовців, Анкара каже своїм партнерам, що шлях до відновлення "зернової угоди" – це послаблення деяких санкцій, які, як стверджує Москва, заважають їй імпортувати сільськогосподарське обладнання, зокрема, трактори та запасні частини до них.

Як стверджують знайомі з перебігом переговорів джерела Bloomberg, очікується, що країни G-20 закликатимуть до негайних і безперешкодних поставок зерна, продуктів харчування та добрив з РФ та України.

Співрозмовники видання також передбачають, що країни "Групи двадцяти" скажуть, що "зернова угода" важлива для задоволення попиту в країнах, що розвиваються, особливо в Африці, і закличуть до припинення "військових руйнувань" або інших атак на відповідну інфраструктуру.

Напередодні у Міністерстві закордонних справ України заявили, що послаблення частини санкційного режиму проти РФ в обмін на відновлення зернової угоди стане перемогою російського продовольчого шантажу.

Раніше німецьке видання Bild повідомило, що генсек ООН Антоніу Гутерріш веде переговори з російською стороною щодо відновлення "зернової угоди". В обмін на це Гутерріш пропонує РФ послабити деякі санкції проти Москви.

Нагадаємо, президент РФ Владімір Путін після переговорів з Реджепом Таїпом Ердоганом у Сочі заявив, що Москва не готова одразу повертатися до Чорноморської зернової ініціативи, яку зірвала у липні.

Сам Ердоган виступив за продовження Чорноморської зернової ініціативи і зазначив, що Україні "потрібно пом'якшити свій підхід" для її продовження.

Деталі читайте у статті: Провал Ердогана. Чим завершилася спроба лідера Туреччини домовитися з Путіним про зерно