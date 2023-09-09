СМИ: Эрдоган призвал G20 пойти на требования РФ по "зерновой сделке"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает лидеров стран "Группы двадцати" удовлетворить некоторые российские требования для восстановления Черноморской зерновой инициативы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По информации издания, турецкий лидер прилагает усилия на встречах с лидерами стран во время саммита G-20 в Нью-Дели в эти выходные, чтобы те пошли на компромисс с РФ.

Как рассказали три неназванных турецких чиновника, Эрдоган просит мировых лидеров способствовать страхованию российского экспорта продовольствия и удобрений лондонским банком Lloyd's, а также снова подключить Россию к системе SWIFT для международных платежей.

По словам турецких чиновников, Анкара говорит своим партнерам, что путь к восстановлению "зерновой сделки" – это ослабление некоторых санкций, которые, как утверждает Москва, мешают ей импортировать сельскохозяйственное оборудование, в частности, тракторы и запасные части к ним.

Как утверждают знакомые с ходом переговоров источники Bloomberg, ожидается, что страны G-20 будут призывать к немедленным и беспрепятственным поставкам зерна, продуктов питания и удобрений из РФ и Украины.

Собеседники издания также предполагают, что страны "Группы двадцати" скажут, что "зерновая сделка" важна для удовлетворения спроса в развивающихся странах, особенно в Африке, и призовут к прекращению "военных разрушений" или других атак на соответствующую инфраструктуру.

Накануне в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ослабление части санкционного режима против РФ в обмен на восстановление зерновой сделки станет победой российского продовольственного шантажа.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что генсек ООН Антониу Гутерриш ведет переговоры с российской стороной по восстановлению "зернового соглашения". В обмен на это Гутерриш предлагает РФ ослабить некоторые санкции против Москвы.

Напомним, президент РФ Владимир Путин после переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что Москва не готова сразу возвращаться к Черноморской зерновой инициативе, которую сорвала в июле.

Сам Эрдоган выступил за продолжение Черноморской зерновой инициативы и отметил, что Украине "нужно смягчить свой подход" для ее продолжения.

Детали читайте в статье: Провал Эрдогана. Чем завершилась попытка лидера Турции договориться с Путиным о зерне.