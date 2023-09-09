В Нидерландах обустроят сотни новых мест для приема украинских беженцев

Нидерландские муниципалитеты организуют сотни дополнительных мест для приема беженцев из Украины в ближайшие недели.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Это решение было принято по итогам консультаций между Государственным секретарем Министерства юстиции и безопасности Эриком Ван дер Бургом и Советом безопасности страны.

В 25 регионах попросили увеличить количество мест для приема беженцев до 90 тысяч в течение ближайших недель, а затем – до 97 тысяч. По итогам договоренности муниципалитеты согласились сделать все возможное, чтобы это произошло.

По словам Ван дер Бурга, центральные пункты приема беженцев в Амстердаме и Утрехте переполнены. Он добавил, необходимо немедленно обустроить еще 500 мест для приема беженцев.

Ожидается, что еще тысячу дополнительных мест должны организовать в Нидерландах до 1 октября этого года.

В Нидерландах зарегистрировано 98 тысяч украинских беженцев. Пункты приема беженцев сейчас имеют 81 тысячу коек, из которых 80 тысяч используются.

Ранее консультативный совет по вопросам миграции (ARM) Нидерландов в своем отчете требовал от правительства сделать более ясными будущие перспективы украинских беженцев, находящихся в стране.

Перед этим сообщалось, что украинцы, которые спасались от российского вторжения, стали основной причиной увеличения количества иммигрантов в Нидерланды почти на 60% в 2022 году.

По данным разведки Британии, из-за вторжения РФ четверть украинцев стали вынужденными переселенцами.