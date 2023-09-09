Директор ФБР: в США еще слишком много российских шпионов

Директор ФБР Кристофер Врей заявил, что число российских шпионов в США остается "слишком большим", несмотря на предпринимаемые в последнее время усилия по их нейтрализации.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время выступления в Международном музее шпионажа, сообщает The Hill.

По его словам, традиционная угроза в Соединенных Штатах со стороны российской контрразведки по-прежнему велика.

"След российской разведки – а под ним я подразумеваю сотрудников российской разведки – все еще слишком велик в США. И мы постоянно сталкиваемся с этим и пытаемся блокировать, предотвращать и пресекать все возможные способы", – отметил Врей.

Он подчеркнул, что за последние годы США добились значительных успехов в решении этой проблемы, но уточнил, что в ведомстве по-прежнему помнят о "непропорционально большом" присутствии Москвы в Соединенных Штатах и об интересах, которые продвигают эти лица.

"Если кому-то нужно напоминание о том, каковы интересы РФ, то достаточно посмотреть на то, что происходит на Украине. И мы никогда не упускаем из виду, что это те же самые люди, которые участвуют в недобросовестной деятельности и агрессии в Украине".

Ранее шведская прокуратура выдвинула обвинение в шпионаже против Швеции и США в пользу России подозреваемому, который, как полагают, занимался разведывательной деятельностью в течение девяти лет.

Шведское следствие также считает, что задержанный по подозрению в шпионаже 60-летний Сергей Скворцов организовал поставки подсанкционных товаров в Россию через финские фирмы.