ЗМІ: для навчання українців Данія позичила танки Leopard в музеїв

Данія звернулась по допомогу до своїх музеїв, щоб навчати українських танкістів на Leopard 1A5.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Forbes.

За інформацією видання, кілька Leopard 1A5, виставлених в музеях країни, були в кращому стані, ніж майже 100 машин, що зберігалися на її складах.

За словами данських військових, три музеї надали шість робочих танків, щоб навчання могло розпочатися негайно.

Як йдеться у матеріалі, українські курсанти почали прибувати в травні. Данці взяли на себе відповідальність за першу фазу навчання – базову підготовку, тоді як за другу відповідали німці.

Навчання проходило у Німеччині за коротшою програмою в шість тижнів, оскільки українців мають досвід 19-місячної війни.

"Нам немає сенсу розповідати їм те, що вони вже знають", – розповів данський інструктор.

Раніше повідомлялося, що головною проблемою тренування українських військових у Німеччині стала нестача компетентних перекладачів.

Найвищий військовий посадовець на рівні ЄС, генерал Роберт Брігер допускає, що після завершення війни навчальні місії європейських військових для українців зможуть відбуватися в Україні.

Нагадаємо, одночасно у Британії триває так звана операція Interflex – навчання для українських військових від 10 країн-союзниць.