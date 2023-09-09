СМИ: для обучения украинцев Дания одолжила танки Leopard у музеев

Дания обратилась за помощью к своим музеям, чтобы обучать украинских танкистов на Leopard 1A5.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Forbes.

По информации издания, несколько Leopard 1A5, выставленных в музеях страны, были в лучшем состоянии, чем почти 100 машин, хранившихся на ее складах.

По словам датских военных, три музея предоставили шесть рабочих танков, чтобы обучение могло начаться немедленно.

Как говорится в материале, украинские курсанты начали прибывать в мае. Датчане взяли на себя ответственность за первую фазу обучения – базовую подготовку, тогда как за вторую отвечали немцы.

Обучение проходило в Германии по более короткой программе в шесть недель, поскольку украинцы имеют опыт 19-месячной войны.

"Нам нет смысла рассказывать им то, что они уже знают", – рассказал датский инструктор.

Ранее сообщалось, что главной проблемой тренировки украинских военных в Германии стала нехватка компетентных переводчиков.

Высший военный чиновник на уровне ЕС, генерал Роберт Бригер допускает, что после завершения войны учебные миссии европейских военных для украинцев смогут происходить в Украине.

Напомним, одновременно в Британии продолжается так называемая операция Interflex – обучение для украинских военных от 10 стран-союзниц.