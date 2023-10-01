Виїзд вірмен з Карабаху уповільнився

Інтенсивність виїзду біженців з Карабаху до Вірменії почала знижуватися, на цей час регіон залишили близько 85% населення.

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн", пише "Європейська правда".

В уряді Вірменії оголосили, що станом на ранок 1 жовтня кордон перетнули 100 483 вірмен з Нагірного Карабаху, які не захотіли там залишатися після переходу регіону під контроль Азербайджану.

Ці цифри свідчать, що інтенсивність виїзду з регіону знижується – позначку у 100 тисяч кількість біженців перетнула ще вранці 30 вересня. У попередні дні чисельність прибулих стрімко зростала кожні кілька годин.

У найближчих до кордону вірменських містах людей зустрічають волонтери і психологи.

Понад 45 тисяч тих, хто виїхали з Карабаху, скористалися житлом за державною програмою розселення, решта знайшли його самостійно.

Нагадаємо, Вірменія подала до Міжнародного суду ООН позов проти Азербайджану на основі Конвенції проти ліквідацію всіх форм расової дискримінації, звинувачуючи Баку в утиску прав вірмен у Нагірному Карабаху.

У Баку назвали позов "безпідставним і абсурдним". Раніше спецпредставник президента Азербайджану заявив, що вірмени залишають Карабах виключно за власним вибором і, якщо захочуть, можуть повернутися.

"ЄвроПравда" детально розповідала про останні події у регіоні у статті "Третя карабаська".

Про ширший контекст конфлікту читайте у статті 2020 року Карабах, не схожий на Донбас: 8 відповідей на запитання про нову війну на Кавказі.