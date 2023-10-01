Выезд армян из Карабаха замедлился

Интенсивность выезда беженцев из Карабаха в Армению начала снижаться, в настоящее время регион покинули около 85% населения.

Об этом сообщает "Радио Азатутюн", пишет "Европейская правда".

В правительстве Армении объявили, что по состоянию на утро 1 октября границу пересекли 100 483 армян из Нагорного Карабаха, которые не захотели там оставаться после перехода региона под контроль Азербайджана.

Эти цифры свидетельствуют, что интенсивность выезда из региона снижается – отметку в 100 тысяч количество беженцев пересекло еще утром 30 сентября. В предыдущие дни число прибывших стремительно росло каждые несколько часов.

В ближайших к границе армянских городах людей встречают волонтеры и психологи.

Более 45 тысяч выехавших из Карабаха воспользовались жильем по государственной программе расселения, остальные нашли его самостоятельно.

Напомним, Армения подала в Международный суд ООН иск против Азербайджана на основе Конвенции против ликвидации всех форм расовой дискриминации, обвиняя Баку в ущемлении прав армян в Нагорном Карабахе.

В Баку назвали иск "безосновательным и абсурдным". Ранее спецпредставитель президента Азербайджана заявил, что армяне покидают Карабах исключительно по собственному выбору и, если захотят, могут вернуться.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о последних событиях в регионе в статье "Третья карабахская".

О более широком контексте конфликта читайте в статье 2020 года Карабах, не похожий на Донбасс: 8 ответов на вопросы о новой войне на Кавказе.